Стокгольм, 2 декабря, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Проблему Украины подняла на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Стокгольме его британский коллега Элизабет Трасс, сообщили 2 декабря в Форин-офисе.

Foreign, Commonwealth & Development Office Глава МИД Великобритании

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По данным британского внешнеполитического ведомства, Трасс «выразила обеспокоенность по поводу роста напряжённости в Европе, а также вновь заявила о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины».

Отмечается, что при этом Трасс обратилась к Москве с призывом «добиваться деэскалации обстановки» на Украине.

Также Лавров и Трасс коснулись вопроса Белоруссии, и опять-таки британский дипломат призвала Москву «использовать позицию России и её влияние» на Минск, чтобы белорусские власти начали «переговоры с лидерами оппозиции при посредничестве ОБСЕ».