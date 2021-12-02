Тирана, 2 декабря, 2021, 18:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 2 декабря получил третью инъекцию вакцины от коронавируса. Политик привился препаратом Pfizer.

NATO North Atlantic Treaty Organization Эди Рама

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, склянку с вакциной политику выбрали случайным образом по его собственной просьбе.

С 1 декабря третью дозу вакцины от коронавируса в Албании начали вводить не только пожилым людям, но и вообще всем взрослым при условии, если вакцинация второй дозой препарата произошла полгода назад или раньше.

Свыше 70 тысяч албанцев уже привились третьей дозой, обе дозы получили 965 тысяч человек, первую дозу вкололи уже 1 миллион 75 тысяч граждан Албании.