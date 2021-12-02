Подгорица, 2 декабря, 2021, 17:43 — ИА Регнум. В Черногории первой дозой вакцины против коронавируса было вакцинировано 60,3 процента взрослого населения и повторно вакцинировано 56,3 процента, сообщили в институте общественного здравоохранения.

Пресс-служба правительства Челябинской области Вакцина

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Первую дозу вакцины получили 275 639 человек или 44,5 процента, а вторую — 257 284 человека или 41,5 процента всего населения.

В Черногории 526 человек получили первую дозу вакцины за последние 24 часа, а 728 человек прошли ревакцинацию.

К настоящему времени третью дозу получили 49 226 человек, а за последние 24 часа — 1 616 человек.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.