Стокгольм, 2 декабря, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Роль ОБСЕ в урегулировании ситуации в Донбассе обсудили 2 декабря на встрече в Стокгольме российский министр иностранных дел Сергей Лавров и генсек ОБСЕ Хельга Шмид, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обсе

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«Особое внимание уделено роли Организации в содействии урегулированию внутриукраинского кризиса, а также последствиям развития ситуации в Афганистане для региона ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM привело слова шведского министра иностранных дел Анн Линде о том, что тема Украины очень важна для европейского сообщества, также она интересует США.