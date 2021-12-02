Курск, 2 декабря, 2021, 17:23 — ИА Регнум. В Курской области снимут часть ранее установленных ковидных ограничений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

С 3 декабря деятельность смогут возобновить бани и сауны. Они откроются с 50-процентной загрузкой и при условии проверки QR-кодов.

Также с 6 декабря возобновляется реализация дополнительных общеобразовательных программ в очной форме.