В Курской области откроются бани и сауны
Курск, 2 декабря, 2021, 17:23 — ИА Регнум. В Курской области снимут часть ранее установленных ковидных ограничений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
Дарья Драй ИА REGNUM
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С 3 декабря деятельность смогут возобновить бани и сауны. Они откроются с 50-процентной загрузкой и при условии проверки QR-кодов.
Также с 6 декабря возобновляется реализация дополнительных общеобразовательных программ в очной форме.