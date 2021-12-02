Вашингтон, 2 декабря, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена объявит о продлении масочного режима для пассажиров общественного транспорта до середины марта, сообщает 2 декабря Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

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Масочный режим продлят до 18 марта. Объявление об этом последует вечером 2 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Также ожидается, что Байден объявит о новых мерах по борьбе с распространением штамма коронавируса «Омикрон».

Напомним, что нынешние требования о ношении масок истекут 18 января. В прошлый раз их продлевали в августе.

Напомним, что новый штамм коронавируса «Омикрон», выявленный в ЮАР, возможно, передаётся легче и может сопротивляться действию вакцин. Об этом заявил главный инфекционист США, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.