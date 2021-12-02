Сочи, Краснодарский край, 2 декабря, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Семибалльный шторм был зафиксирован в Сочи, об этом сообщила администрации города 2 декабря. Как уточняется, в последний раз шторм такой силы в Сочи фиксировался в 2012 году.

Sochiadm.ru Шторм

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

Между тем, в сетях 2 декабря появилось видео, снятое в Сочи — на нём видно, как двое мужчин на пляже слишком близко подошли к воде, их накрыла волна, одного из них смыло. По данным местных СМИ, с мужчиной всё в порядке — его вынесло на пляж.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Службы города работают в усиленном режиме.