Москва, 2 декабря, 2021, 16:18 — ИА Регнум. На Украине разыгрывается картина, призванная показать, будто бы в стране идёт не гражданская война, а вооружённый конфликт с Россией. Об этом 2 декабря заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Мы сейчас являемся свидетелями того, что идёт открытая подмена понятий, когда идут боевые действия на территории Украины, идут боевые действия с украинским народом, идёт гражданская война. И её пытаются подменить понятием о том, что будто бы идёт война с Россией», — заявил Липовой.

«Начиная с Донецка, Луганска, сейчас сюда ещё пытаются втянуть в Крым — как бы это всё поставить на одну платформу, чтобы у всего мира создалось впечатление, что Украина одна или при поддержке воюет уже не со своим народом, а именно воюет с Россией», — указал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что надеется на получение «Крымской платформой» статуса международной организации — так что она будет закреплена в резолюции Генассамблеи ООН.