Иерусалим, 2 декабря, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В Израиле за сутки, 1 декабря, обнаружены 526 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Сутками ранее сообщалось про 568 новых случаев, еще раньше — про 536.

Из 99 172 проведенных анализов положительными оказались 0,58% (сутками ранее — 96 346 и 0,64% соответственно). Коэффициент заражений понизился с 1,02 до 1,01.

В больницах остается 151 ковид-пациент, к ИВЛ подключены 68 человек. Три человека скончались, число смертей от коронавируса достигло 8199.

При населении около 9,3 млн вакцинированы как минимум одной дозой 6,3 млн человек.