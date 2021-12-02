Париж, 2 декабря, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Второй случай заражения штаммом «Омикрон» был выявлен на территории Франции, на этот раз в Верхнем Рейне, сообщает Le Parisien.

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В департаменте Верхний Рейн, расположенном на востоке Франции, штамм «Омикрон» обнаружили у женщины 40−50 лет, прошедшей полную вакцинацию от COVID-19. Женщина вернулась во Францию из ЮАР.

Как сообщало ИА REGNUM, случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» обнаружили во французском регионе Иль-де-Франс.

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