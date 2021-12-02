Баку, 2 декабря, 2021, 15:57 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 2 декабря выявили 1772 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 13 341 теста. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 591 885 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 558 819 человек, в том числе 2103 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находится 25 161 носитель коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 7905 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 21 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 1795 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 12 565 тестов. Выздоровевшими медики признали 1967 человек. Скончались 28 пациентов с диагнозом COVID-19.