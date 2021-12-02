Москва, 2 декабря, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 2 декабря, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,72%, до 73,74 рубля. Евро снижается на 0,1%, отступая до 83,60 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Деньги

«Накануне укрепление рубля было прервано известием об обнаружении первого зараженного штаммом «Омикрон» в США.

На этом фоне отскок на мировых рынках, в том числе и в ценах на нефть, сменился новой просадкой, что ударило по валютам развивающихся рынков, и, в частности, по рублю.

Сегодня сырьевые котировки снова пытаются расти, впрочем довольно сдержанно. А рубль тем временем довольно интенсивно отыгрывает потери.

Этому способствует, в частности, выход данных об ускорении недельной инфляции в России, повышающий вероятность того, что ЦБ РФ на ближайшем заседании повысит ставку на 1 процентный пункт.

Также рынки ждут данных по рынку труда в США, которые могут внести некоторую определенность в вероятность ужесточения монетарной политики ФРС США.

Но сегодня определяющим фактором для рубля станет решение ОПЕК+ по квотам на добычу и реакция на него нефтяных цен», — пояснил эксперт.

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