Москва, , 13:11 — REGNUM По итогам торгов 1 декабря курс рубля укрепился — доллар вернулся под отметку 74 руб., причем снова, несмотря на неудавшиеся попытки восстановления на рынке нефти, которые обернулись новыми продажами, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня, 2 декабря, пара доллар/рубль ведет борьбу за упомянутый уровень, судьба которого может решиться до конца этой торговой недели. Впереди у российской валюты — новые всплески волатильности в свете предстоящих событий.

Позднее сегодня страны ОПЕК+ примут решение относительно январских уровней добычи. В свете недавнего появления нового штамма коронавируса пошли спекуляции на тему того, что альянс временно приостановит или замедлит наращивание добычи из опасений ослабления спроса.

Впрочем, базовый сценарий все же предполагает наращивание производства на 400 тыс. баррелей в соответствии с планом. Для нефти такой сценарий будет скорее негативным, а значит, на данном фронте для рубля присутствуют понижательные риски.

Не меньшее внимание игроков привлечет пятничная статистика по рынку труда США, которая, судя по уже вышедшим показателям занятости, покажет солидный рост в ноябре.

Теоретически это повысит шансы на более раннее сворачивание стимулов и подтолкнет доллар к росту по всему спектру рынка. Однако в свете апатичного настроя USD, который наблюдается на этой неделе, бурной реакции на релиз может и не произойти, а это уже сыграет на руку рублю.

Так, после потенциальных кратковременных всплесков волатильности торги могут завершиться неподалеку от уровня 74 руб., если, конечно, на рынках не будет новых потрясений. В случае более агрессивного уклонения от рисков котировки пары будут тяготеть к отметке 75 рублей», — считает эксперт.

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