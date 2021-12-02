Хельсинки, 2 декабря, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Новый штамм коронавируса «Омикрон» спутал планы властей России и Финляндии о возобновлении в середине декабря движения скоростного поезда «Аллегро» между Санкт-Петербургом и Хельсинки. В Финляндии выявлен первый инфицированный новым штаммом. Об этом 2 декабря сообщает финское издание Yle.

ОАО «РЖД» Поезд Allegro

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на 12 декабря 2021 года было запланировано возобновление железнодорожного сообщения двух соседних стран, остановленного весной 2020 года из-за пандемии. Однако планы по запуску двух пар поездов «Аллегро» в сутки спутал новый штамм, который пока малоизучен.

Как выяснилось, Финляндия не смогла избежать завоза «Омикрона» в страну. Заболевший — турист из Швеции, который приехал в Суоми вместе с группой.

В Финляндии продолжает действовать запрет на въезд граждан РФ с туристическими целями. В страну с рядом оговорок могут въехать только обладатели вида на жительство и недвижимости в Финляндии, а также граждане РФ, на законных основаниях работающие и учащиеся в Финляндии.