Претория, ЮАР, 2 декабря, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Усилия против распространения коронавируса должны быть удвоены во всём мире с появлением нового штамма «Омикрон». Об этом глава отдела экстренной помощи регионального представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке Абу Салам Гейе заявил 2 декабря в Претории.

South African Tourism Претория. ЮАР

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Пока учёные продолжают выяснять, насколько новый вариант вируса опасен и заразен, насколько существующие вакцины способны от него защитить, «все должны удвоить свои усилия для сокращения его передачи от человека к человеку», сказал Гейе на брифинге, посвящённом распространению COVID-19 в Африке.

Представитель ВОЗ отметил, что к настоящему моменту более 20 государств мира сообщили о выявлении на их территории нового штамма «Омикрон». Вероятно, число таких стран вырастет.

Гейе призвал «действовать быстро и решительно», чтобы активнее отслеживать, выявлять и контролировать распространение нового штамма по миру. Пока на это есть время, добавил он.

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