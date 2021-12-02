Иерусалим, 2 декабря, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Правительство Израиля готовит очередной пакет мер по стимуляции жителей страны к вакцинации от COVID-19. Об этом сообщают «Вести Израиль» 2 декабря. Акцент в новых стимулах будет делаться на мерах против не желающих прививаться.

Gaetano Virgallito Израиль

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Координатор по борьбе с коронавирусом Салман Зарка выступил вечером 1 декабря на специальной пресс-конференции, где заявил, что не исключает обязательной вакцинации в Израиле.

«Полагаю, пришла пора взвесить все альтернативы», — сказал Зарка.

В минздраве Израиля пока не уточнили, какие именно меры будут приняты в отношении отказывающихся от прививки; в ведомстве уточнили, что данные шаги нуждаются в согласовании с премьер-министром страны.

Как сообщает «12 Кешет» со ссылкой на источник, в госсекторе намерены ввести обязательную вакцинацию; всех непривитых до вылета за границу обязать бронировать места в специальных «ковидных» отелях, где они должны будут жить по возвращении в Израиль за свой счет; наконец, меры коснутся родителей, которые не прививают детей. Обсуждается повышенный тариф за анализы для непривитых детей в возрасте от пяти лет. К примеру, для посещения публичных мероприятий ребенку потребуется документ, который будет выдаваться после прохождения дорогостоящего анализа.

Уточняется, что каждое предложение по ужесточению мер проверят на соответствие конституции страны.