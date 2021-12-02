Нижний Новгород, 2 декабря, 2021, 15:44 — ИА Регнум.

В Нижегородской области по состоянию на 2 декабря выявили 687 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 699 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 215 742 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

За последние сутки выписаны 588 человек, всего выздоровели с начала пандемии 186 170 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 36 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 8948 человек. Накануне сообщалось о 39 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 20 624 человека.

По состоянию на 2 декабря в регионе проведено 4 433 300 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 9718 нижегородцев. Охват населения тестированием снизился по сравнению с предыдущим периодом вырос до показателя 297,2.

Как сообщилиИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции не изменился и составляет 0,97. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда по состоянию на утро 2 декабря также сохраняется на уровне 17%.