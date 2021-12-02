Минск, 2 декабря, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая возглавила белорусскую оппозицию, не спешит возвращаться на родину. Об этом 2 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

BMEIA. Gruber Светлана Тихановская

«Упаси Господь, она же не хочет возвращаться. И не хотела. А сейчас против нее возбуждено дело по признакам экстремизма», — напомнил в беседе с РИА Новости белорусский лидер.

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«Ей не надо в Беларусь. Она в шоколаде сейчас. Зачем ей в Беларусь? А здесь муж из тюрьмы выйдет. И что тогда? А там уже другие мужья», — добавил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии летом 2020 года прошли массовые акции протеста. Они начались после того, как были объявлены предварительные результаты подсчёта голосов избирателей на выборах главы государства. Согласно данным ЦИК, победу с большим отрывом одержал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Номинальный лидер белорусской прозападной оппозиции за границей Светлана Тихановская покинула Белоруссию и сбежала в Литву. В октябре 2020 года она была объявлена властями страны в межгосударственный розыск за призывы к свержению конституционного строя в Белоруссии. На родине ей может грозить до пяти лет лишения свободы по части 3 статьи 361 белорусского УК.