Сингапур, 2 декабря, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Омикрон» обнаружили в Сингапуре, сообщает CNN Indonesia.

Сингапур

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«Омикрон» обнаружили у двух пациентов, которые вернулись из-за границы.

Министерство здравоохранения Сингапура отследило людей, которые летели в одном самолете с двумя пациентами.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сингапура ограничили въезд иностранцев из ЮАР и ряда других государств Африки.