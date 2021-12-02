Москва, 2 декабря, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Вопрос о создании единой валюты союзного государства не относится к приоритетным направления властей России в рамках дорожной карты, хотя раньше данный вопрос периодически ставился на повестку, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Во-первых, предоставление права эмиссии такой валюты Минску было бы источником немалого соблазна для руководства Белоруссии решить за счет такой эмиссии свои бюджетные и долговые проблемы.

И, естественно, российским властям не хочется подвергать курс рубля ещё и таким рискам.

Во-вторых, сам торг вокруг такого права давал Лукашенко дополнительные рычаги выторговать для себя больше преференций или новый льготный кредит.

Собственно, в наше время, когда большая часть платежей осуществляется в безналичной форме, этот вопрос не столь уж важен для экономической интеграции.

При том, что в рамках последних соглашений сама возможность перемещения средств между российскими и белорусскими банками и их конвертация существенно упрощены», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешний уровень интеграции России и Белоруссии пока не позволяет решить вопрос о создании единой валюты.

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