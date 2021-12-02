Минск, , 08:22 — REGNUM Нынешний уровень интеграции России и Белоруссии пока не позволяет решить вопрос о создании единой валюты. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусские рубли Иван Шилов © ИА REGNUM

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«К единой валюте надо прийти step by step, — пояснил в интервью РИА Новости белорусский лидер. — Это более высокий уровень интеграции, к которому мы еще не подошли. Подойдём — будем решать».

Когда это произойдёт, то эта валюта будет называться рублём, отметил Лукашенко. Он напомнил, что по договоренности с первым президентом России Борисом Ельциным предполагалось создание третьей валюты, а не использование одной из национальных.

«Вот российский рубль. Все ж хотят единую валюту — хотя, когда мы с Ельциным подписывали соглашение, мы имели в виду, что это будет ни белорусский, ни российский будет рубль, а некая валюта другая, третья. Но поскольку у нас рубль, и у вас рубль, то зачем нам выдумывать? Называть её талер какой-то, или ещё что-то. Да, это будет рубль», — сказал президент Белоруссии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что союзный договор России и Белоруссии предусматривает выход на единую валюту, однако в настоящее время эта возможность не обсуждается. Он добавил, что российский и белорусский рубль сохраняют устойчивость в тяжёлых условиях на фоне пандемии. Он подчеркнул, что уже обеспечена возможность совместного контроля в сфере финансового регулирования.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает преждевременным создание единой валюты в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

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