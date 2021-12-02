Брюссель, 2 декабря, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Ситуации вокруг Украины будет посвящена встреча министров иностранных дел стран ЕС, запланированная 13 декабря в Брюсселе. Об этом представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил 2 декабря на брифинге.

Wiktor Dabkowski Штаб Евросоюза в Брюсселе

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Стано напомнил, что Украина — важный партнер Евросоюза, но не кандидат на вступление в ЕС. Европейский союз намерен поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, с весны он работает над укреплением устойчивости Украины во многих сферах.

«Этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей встрече министров иностранных дел стран ЕС», — заявил Стано.

Европейский дипломат добавил, что участники встречи коснутся темы возможного усиления антироссийских санкций в случае агрессии против Украины.

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