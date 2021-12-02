Санкт-Петербург, 2 декабря, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Студенты-волонтёры, вступив в антиковидный патруль, проверят, как пассажиры Петербургского метрополитена соблюдают норму об обязательном ношении масок.

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим в метро Санкт-Петербурга

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Как сообщает издание «Петербургский дневник», студенты факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС отправятся на своё первое дежурство. Цель добровольной дружины — контроль соблюдения масочного режима, а также проведение разъяснительных бесед с пассажирами о важности антиковидных ограничений.

«Первый студенческий антиковидный рейд пройдет в метро. Задача студентов — попросить пассажира, игнорирующего масочный режим, надеть маску. Если своего средства индивидуальной защиты у него нет, члены дружины готовы ему его бесплатно предоставить», — цитирует издание слова декана факультета Олега Кузина.

Работа дружины будет носить профилактический характер. Никаких санкций за несоблюдение правил применяться не будет, поскольку на это имеют право лишь представители государства. Помимо метро, студенческие патрули будут работать и на других видах общественного транспорта.