Рига, 2 декабря, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Со 2 декабря у всех въезжающих или прилетающих в Латвию из-за границы, в том числе из стран Европейского союза (ЕС), будет возможность сдать тест на коронавирус, кроме того, тестирование будет проводиться в выборочном порядке.

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Об этом сообщил латвийский портал Diena со ссылкой на распоряжение правительства страны.

Решение является компромиссом в качестве контроля за распространением нового штамма коронавируса «омикрон», так как предложение Министерства здравоохранения предусматривало обязательное тестирование всех приезжающих при помощи ПЦР-тестов.

Против данного предложения активно выступили многие политики, в том числе министр сообщения Талис Линкайтс, министр юстиции Янис Борданс, министр благосостояния Гатис Эглитис и министр финансов Янис Рейрс. По мнению министров, требование о сдаче теста снизило бы конкурентоспособность и привлекательность Рижского международного аэропорта, и многие пассажиры выбрали бы вместо него аэропорты Таллина или Вильнюса.

Кроме того, введение такого требования противоречит норме ЕС, которая определяет, что государства-члены союза не могут налагать дополнительные ограничения на международные и внутренние рейсы помимо тех, которые установлены на уровне ЕС.