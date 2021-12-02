Ереван, 2 декабря, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация в Армении в последнее время начала улучшаться. Об этом 2 декабря сообщил на заседании премьер-министр республики Никол Пашинян.

Primeminister.am Никол Пашинян

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Он также добавил, что пока неясно, насколько опасным окажется новый штамм коронавируса «омикрон», когда появится в Армении.

«Поэтому в ближайшее время не следует ослаблять бдительность, пока ситуация с новым штаммом не улучшится», — сказал Пашинян.

Он добавил, что в Армении получилось обеспечить высокие темпы вакцинации от COVID-19. В сутки, кроме выходных, делают более 20 тыс. прививок. Число полностью привитых граждан Армении приближается к 500 тыс.

Напомним, в Армении с 1 декабря граждане, которые не привились от COVID-19, не переболели этой болезнью и не имеют противопоказаний к прививке, должны каждую неделю на работе предъявлять результаты ПЦР-теста на коронавирус.