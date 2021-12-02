Стокгольм, 2 декабря, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В случае, если Россия продолжит «конфронтацию» на Украине, она столкнется с последствиями со стороны США. Об этом 2 декабря заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен перед началом встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Стокгольме.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

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По словам Блинкена, власти США способствуют урегулированию ситуация на Украине. При этом он также заявил, что «России следует отвести свои войска».

«Но мы честно заявили, если Россия решит продолжить конфронтацию, то будут серьезные последствия», — добавил американский госсекретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белоруссия якобы продолжает нарушать международное право и свои обязательства в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).