Афины , 2 декабря, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Представитель главной оппозиционной партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс Нассос Илиопулос обвинил премьер-министра страны Кирьякоса Мицотакиса в отказе смотреть в лицо реальности и игнорировании науки в борьбе с пандемией. Об этом он сказал в интервью телеканалу Kriti TV 2 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Заявив, что нет данных, которые показывали бы, что уровень смертности за пределами отделения интенсивной терапии выше, чем в отделении интенсивной терапии, премьер-министр отменил уход в отделении интенсивной терапии и сказал нам, что отделения интенсивной терапии бесполезны, — сказал Илиопулос. — В ноябре мы оплакивали 2217 наших сограждан, и правительство отказывается отвечать, сколько из этих смертей произошло за пределами отделения интенсивной терапии, в то время как на данный момент интубировано более 150 человек, которые не находятся в отделении интенсивной терапии».

Он обвинил премьер-министра страны в «отказе от борьбы с пандемией, что привело к трагедии человеческих жертв и катастрофической изоляции, которая приближается». По словам Илиопулоса, ни одна из объявленных премьер-министром мер не касается настоящего момента, и «даже если бы каким-то волшебным образом все были вакцинированы, нам предстоял бы трудный двухмесячный период, пока мы не построим коллективную стену иммунитета».

Он описал меру обязательной вакцинации как «признание неудачи» со стороны правительства. По словам Илиупулоса, необходимы немедленные меры, такие как реквизиция частных клиник, чтобы ни один пациент не оставался за пределами отделения интенсивной терапии.