София, 2 декабря, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Суд болгарского города Лом приговорил 26-летнего местного жителя к штрафу в размере 10 тысяч левов ($6 тыс.) за нарушение действующих в стране противоэпидемических правил. Об этом 2 декабря сообщила софийская газета «Труд».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По официальной информации, 30 января нынешнего года подозреваемый прилетел в Софию из Швейцарии и, согласно санитарным нормам, должен был пройти 10-дневный карантин в селе Крива Бара (Монтанская область на северо-западе Болгарии) по месту постоянной регистрации. Подсудимый проигнорировал это требование, и в течение нескольких месяцев путешествовал по стране. Как оказалось впоследствии, мужчина был заражен легкой формой коронавируса

На завершившемся 1 декабря судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину. Помимо выплаты штрафа, ему придется провести под домашним арестом около трех месяцев.