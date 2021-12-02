Афины , 2 декабря, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Любой человек старше 60 лет, постоянно проживающий в Греции, должен получить по крайней мере первую дозу вакцины от COVID-19 до 16 января, чтобы избежать ежемесячного штрафа. Об этом заявил министр здравоохранения страны Танос Плеврис во время брифинга 2 декабря.

Греция

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Он уточнил, что штрафы для непривитых людей старше 60 лет начнут выписываться с 16 января. Любой, кто не будет вакцинирован после этой даты, должен будет заплатить административный штраф в размере 100 евро за каждый месяц, в течение которого он не будет вакцинирован.

Плеврис также объявил, что в стране будут созданы специальные комитеты по здравоохранению для рассмотрения дел людей, желающих получить освобождение от вакцинации по серьезным причинам, связанным с особенностями здоровья.