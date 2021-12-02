Екатеринбург, 2 декабря, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Свердловской области за последние сутки зафиксирован еще 31 смертельный исход от коронавирусной инфекции, сообщает 2 декабря региональный оперштаб. С начала пандемии в регионе скончались 8493 человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В COVID-центрах в тяжелом состоянии находится 720 граждан. К аппаратам ИВЛ подключены 369 человек. Состояние 5360 свердловчан медики оценивают как среднетяжелое.

За сутки из клиник выписали 476 человек. В общей сложности от коронавирусной инфекции оправились уже 157 789 гражданин.