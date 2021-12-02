Афины , 2 декабря, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Новые меры правительства Греции по профилактике распространения коронавируса объяснил министр здравоохранения Танос Плеврис на брифинге 2 декабря.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Греция

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Самой известной мерой стала обязательная вакцинация постоянных жителей страны старше 60 лет, за отказ от прививки они вынуждены будут ежемесячно платить штраф в размере 100 евро.

Что касается второй меры, объявленной правительством для замедления распространения пандемии, а именно распространения бесплатных наборов для самотестирования среди всего населения начиная со следующей недели, Плеврис сказал, что важно, чтобы каждый человек принял участие в таком тестировании. Это позволит властям отслеживать ситуацию и решить, как можно сдержать ее до праздников.

«Очень важно, чтобы все граждане приняли участие в этом замечательном диагностическом скрининге», — сказал он, чтобы любой, у кого положительный результат теста на вирус, мог быстро изолироваться и не подвергать опасности здоровье своих близких во время рождественских праздников.