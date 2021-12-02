Тирасполь, 2 декабря, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) 2 декабря стартовала ревакцинация населения от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба минздрава ПМР.

Вакцинация

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По данным ведомства, получить третью дозы вакцины смогут те, кто привился весной. Глава минздрава республики Кристина Албул на совещании поручила обеспечить нужное количество пунктов вакцинации для того, чтобы все желающие могли привиться.

Сообщается, что участники совещания доложили о том, что в республике достаточно прививочных пунктов. Механизм вакцинации налажен.

Стоит отметить, в конце ноября в Приднестровье из России доставили новую партию вакцины «Спутник V». Глава ПМР Вадим Красносельский при этом подчеркнул, что вакцинация в республике проходит добровольно и безвозмездно.