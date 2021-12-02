Париж, 2 декабря, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Французский политик, ответственный министр при премьер-министре по связям с парламентом, Марк Фено заявил, что вопрос об обязательной вакцинации не закрыт, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Как мы знаем, правительство не хочет делать вакцинацию против коронавируса обязательной, но этот вопрос, без сомнений, будет обсуждаться», — заявил Марк Фено, поскольку дебаты среди политических лидеров Франции по этому вопросу усиливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление в память о бывшем президенте страны Валери Жискар д'Эстене.