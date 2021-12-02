Стокгольм, 2 декабря, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Согласно новым подсчетам профессора математики Тома Бриттона, от 60 до 70% жителей Швеции обладают иммунитетом к коронавирусу. Но для достижения коллективного иммунитета, отмечает ученый, требуется уровень не менее 80%. Об этом он заявил в интервью телеканалу SVT от 3 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Весной 2020 года Бриттон подсчитал, что 60% населения Швеции должны выработать антитела к SARS-CoV-2, чтобы в обществе выработался коллективный иммунитет. Теперь, утверждает профессор, в связи с преобладанием более заразного варианта коронавируса «Дельта» уровень коллективного иммунитета должен превышать 80%.

Если вариант «Омикрон» окажется еще более заразным, цифру, возможно, придется скорректировать еще больше.

Согласно новым расчетам Бриттона, 66% жителей Швеции в настоящее время имеет иммунитет к коронавирусу. Но в расчетах очень много неопределенностей, поэтому он предпочитает говорить о разбросе в 60−70%.