Гётеборг, Швеция, 2 декабря, 2021, 14:21 — ИА Регнум. После прошедшего 19 ноября корпоратива в Гётеборге 30 сотрудников больницы Сальгренска заразились коронавирусом. В праздничном мероприятии приняли участие порядка 400 человек. Об этом 2 декабря написала местная газета Göteborgs-Posten.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что мероприятие посетил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, который выступил с лекцией. Через несколько дней медики начали сообщать о заболевании, и ПЦР-тесты показали, что около 30 сотрудников заразились коронавирусом. 20 из них были на вечеринке, остальные десять были их коллегами.

Заведующий одного из отделений Петер Дам в комментарии телеканалу SVT заявил, что корпоратив проходил в соответствии с общепринятыми правилами в период пандемии. Причина вспышки коронавируса, по его словам, заключается в том, что корпоратив совпал с ростом общего уровня распространения SARS-CoV-2 в обществе.