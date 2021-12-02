Тбилиси, 2 декабря, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 50 626 исследование на SARS-CoV-2 выявили 3731 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 2 декабря обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 853 833 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 796 453 победили инфекцию, в том числе 4295 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 12 191 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 72 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находится 6541 пациент, в оборудованных гостиницах — 1144.

Днём ранее в Грузии в ходе 51 321 исследования выявили 4459 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 3957 человек, скончались 65 пациентов с COVID-19.