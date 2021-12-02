Стокгольм, 2 декабря, 2021, 14:20 — ИА Регнум. 2 декабря представители правительства Швеции и Агентства общественного здравоохранения предупредили, что вскоре в стране могут быть введены новые ковид-ограничения. В частности, речь идет о масочном режиме и переводе сотрудников на дистанционный режим работы, передает телеканал SVT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

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Если распространение коронавирусной инфекции в Швеции продолжит расти, общие рекомендации Агентства общественного здравоохранения могут быть введены заново. Об этом на пресс-конференции предупредили министр социальных дел Лена Халленгрен и генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Карин Тегмарк Виселл.

«Подавляющее большинство вакцинированных людей вообще не заражаются, но у нас наблюдается определенная нагрузка на систему здравоохранения, и мы знаем, если распространение коронавирусной инфекции возрастет, то нагрузка увеличится», — заявила Виселл.

«На предстоит пережить ненастную зиму», — отметила в свою очередь Халленгрен.