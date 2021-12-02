Тбилиси, 2 декабря, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Депутат парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Гирчи» Яго Хвичия критически отозвал на введение в стране ковид-паспортов, которые также называют «зелёными». Заявление политик разместил в соцсети Facebook.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ограничение

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Депутат прокомментировал введение в Грузии ограничений для непривитых от COVID-19 и тех, кто не переболел этой болезнью. Им запретили посещать большинство общественных заведений без сдачи ПЦР-теста.

«Зеленый паспорт» нигде не должен быть задействован. Бизнес должен уважать своих клиентов и помешать правительству в исполнении дискриминационного решения», — написал Хвичия.

Напомним, в Грузии ковид-паспорта, начали действовать с 1 декабря. Без них запрещено посещать пункты общепита, спорткомплексы, торговые центры, кинотеатры, театры и гостинцы.