Казань, 2 декабря, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Главный санитарный врач Татарии Марина Патяшина рассказала об ограничениях, которые будут действовать во время проведения республиканской ёлки для одаренных детей.

Admobninsk.ru Новогодний спектакль

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«Республиканская президентская ёлка пройдет, как и в прошлом году, в два этапа. Само новогоднее представление будет разделено: количество детей — 4 тыс. до обеда и 4 тыс. после него. Два раза представление будет повторяться», — цитирует руководителя управления Роспотребнадзора по РТ «Татар-информ».

Допуск родителей на мероприятие будет осуществляться по QR-кодам. Также обязательно соблюдение социальной дистанции при рассадке. Родителей с детьми посадят через кресло. Детям старше шести лет необходимо иметь защитные маски. Должна быть возможность помыть или обработать руки антисептиком, добавила Патяшина.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии, несмотря на пандемию коронавируса и действующие ограничения, 25 декабря планируют провести традиционную республиканскую ёлку.

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