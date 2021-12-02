Таллин, 2 декабря, 2021, 14:09 — ИА Регнум. К эстонскому католическо-протестантскому Рождеству (24−26 декабря) количество госпитализированных пациентов с коронавирусом может опуститься ниже необходимых 100 единиц. Об этом заявили в Департаменте здоровья Эстони со ссылкой на собственные прогнозы.

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«Коэффициент распространения коронавируса у нас сейчас движется от 0,8 до 0,9. Это означает, что скорость снижения заболеваемости немного замедляется, но при этом мы все равно наблюдаем тенденцию к снижению инфицирования», — сказала и.о. гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

По ее словам, наблюдается снижение ковид-нагрузки на больницы — в среднем по 100 пациентов за неделю. «Если этот темп продолжится, то к Рождеству у нас в больницах будет менее 100 пациентов, а плановое лечение восстановится», — добавила Хярма.

Заболеваемость коронавирусом за последние 14 дней ноября 2021 года снизилась во всех регионах страны в среднем на 21%, а коэффициент распространения коронавируса продолжает оставаться ниже единицы. По данным на 1 декабря в госпитализации нуждались 275 пациентов с коронавирусом.