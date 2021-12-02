Берлин, 2 декабря, 2021, 18:20 — ИА Регнум. В борьбе с четвертой волной COVID-19 федеральное правительство Германии и правительства федеральных земель корректируют свои правила. В планах: значительное расширение правила 2G, ограничения на контакты и соблюдение общих требований по вакцинации. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 2 декабря.

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«Ситуация серьезная», — этими словами глава правительства земли Мекленбург-Передняя ПомеранияМануэла Швезиг обрисовала текущее положение с пандемией.

Накануне федеральное правительство и правительства федеральных земель согласовали более строгие правила. Теперь 16 премьер-министров, а также уходящий канцлер Ангела Меркель и ее назначенный преемник Олаф Шольц хотят принять новые меры. Ключевая цель — снизить рост числа инфекций, чтобы сломить четвертую волну распространения коронавирусной инфекции в Германии.

Перед обсуждением несколько глав правительств, включая Швезига, настаивали на принятии общенациональных правил. Премьер-министр земли Рейнланд-ПфальцМалу Драйерзаявил, что пандемия сильно ударила по всей Германии. «Вот почему важно в знак национальной солидарности работать вместе, чтобы снизить количество инфекций и облегчить состояние всей нашей системы здравоохранения», — отметил он

Существует широкое согласие относительно расширения правила 2G в розничной торговле. Только те, кто был вакцинирован или выздоровел, будут иметь доступ к магазинам. Исключения составляют магазины с продукцией первой необходимости, такие как супермаркеты и аптеки.