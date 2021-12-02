Россия должна вытеснить США и из Донбасса, и с Украины
Вашингтон, 2 декабря, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Если руководство России хочет восстановления позиций страны на пространстве бывшего СССР или хотя бы сохранения того, что мы имеем сейчас, то США надо выдавливать и из Донбасса, и с Украины в целом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 2 декабря, комментируя высказывания заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine
США — Украина
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Как сообщалось ранее, Нуланд заявила, чтопереговоры по Донбассу зашли в тупик, а США готовысыграть«вспомогательную роль« в урегулировании ситуации.
«Переговоры по Донбассу не «зашли в тупик», а их туда при попустительстве Берлина и Парижа завёл Киев. Действовал он по наущению Вашингтона.
Понятно, что поскольку США в достижении Минских договорённостей участия не принимали, они просто из соображений престижа действовали бы им в пику. Но в данном случае причина более серьёзная: американцы увидели, что растягивание кризиса, продолжение войны в Донбассе делает этот конфликт ещё одним эффективным инструментом давления на Россию. Если бы они хотели содействовать урегулированию, конфликт в Донбассе был бы уже урегулирован.
Не знаю, что Нуланд имеет в виду, говоря о «роли» США в 2014—2016 годах, когда они якобы «заменили нормандский формат», но сейчас, кроме вреда, никакой пользы от них ни в Донбассе, ни тем более на Украине не будет. Их надо оттуда выдавливать. Это главная долгосрочная задача. Если, конечно, руководство нашей страны хочет восстановления позиций России на пространстве бывшего СССР. Или хотя бы сохранения того, что мы имеем сейчас«, — отметил Михаил Демурин.