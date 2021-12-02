Ростов-на-Дону, 2 декабря, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки вторую COVID-прививку получили ещё 11,4 тысячи человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 декабря.

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В настоящее время участие в прививочной кампании 1 млн 851,21 тыс. человек (+ 5 729 за сутки), завершили вакцинацию 1 млн 816,7 тыс. человек (+ 11 395 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области от пожилых людей и беременных женщин могут начать требовать письменный отказ от вакцинации. Таким образом, власти надеются разбудить сознательность граждан.