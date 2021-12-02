Стокгольм, 2 декабря, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Над комплексным пакетом «сдерживания России от дальнейших агрессивных действий» и в том числе — жестких экономических санкций, ведут в настоящее время работу США и Украина. Об этом 2 декабря сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в Стокгольме.

Дмитрий Кулеба

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина идёт на конфликт — все новости»

«Дружественная встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме. Работаем над разработкой комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции», — написал он на своей странице в соцсети Twitter.

Также Кулеба заявил, что стороны во время встречи подтвердили важность крепкого стратегического партнерства между Украиной и США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия, в случае если решится на агрессию в отношении Украины, получит более решительный ответ, чем это было ранее.