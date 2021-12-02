Новосибирск, 2 декабря, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Новосибирске 3 декабря ночью сохранится погода без осадков. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

shevgota Метель

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«Ветер юго-западный 6−11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Минимальная температура воздуха −5… −7 °C, к утру повышение до 0…-2 °C. На дорогах местами гололедица», — говорится в прогнозе.

При этом в Новосибирской области завтра, 3 декабря, будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днём местами мокрый снег, метели, гололёдные явления. Ночью и утром местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный ночью 6−11 м/с, местами порывы до 17 м/с, днем 8−13 м/с, местами порывы до 20 м/с.

Температура ночью −4… +1 °C, местами до — 10 °C, днём −2… +3 °C.