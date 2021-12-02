Москва, , 10:37 — REGNUM Сегодня, 2 декабря, российская валюта на утренних торгах демонстрирует позитивную динамику, прибавляя 0,44%, несмотря на очередную волну распродаж рисковых активов из-за обнаружения нового штамма коронавируса «Омикрон» в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Рубли

«Как заявил 1 декабря главный инфекционист США Энтони Фаучи первый зарегистрированный случай инфицирования «Омикроном» был выявлен у вернувшегося из ЮАР 22 ноября 2021 года.

На этом фоне пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила о том, что власти США рассматривают введение новых ограничений в авиасообщении. Для рисковых активов это стало неприятной неожиданностью.

Во-первых, потому что новые ограничения могут еще сильнее замедлить экономический рост и потребление энергоносителей, а во-вторых потому что, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки, глава ФРС Джером Пауэлл 1 декабря вновь повторил о желании ускорить сворачивание стимулирующих мер на ближайшем заседании.

Цены на нефть после этого упали на 4,0%, индекс широкого рынка S&P 500 на 2%, но российская валюта выдержала напор негативных новостей продемонстрировав, нулевое изменение на отметке $74,20

Единственное объяснение такой устойчивости рубля, может быть связанно с новостями, о том что в Белом доме впервые подтвердили подготовку встречи Владимиру Путина и Джо Байдена.

Саммит двух лидеров в дистанционном формате может состояться в январе 2022, а потому, до этого момента, российская валюта фактически обеспечила себе геополитическое спокойствие.

Единственное, что теперь может серьезно повлиять на динамику курса рубля, это динамика цен на нефтяном рынке, где сегодня, 2 декабря, как раз должна пройти заключительная раунд переговоров министров стран ОПЕК+.

По итогам встречи будет объявлено либо о «заморозке» добычи на уровне ноября 2021 года, либо об увеличении объема добычи на 400 тыс. б/с. В случае «заморозки» нефтяные цены перейдут к росту, рубль в такой ситуации будет стремиться к нижней границе торгового диапазона 73,40−74,20 руб./доллар.

А в случае увеличения добычи ОПЕК+, нефть ждет падение, а курс рубля попытка пробоя верхней границы в 74,20 руб./доллар», — считает эксперт.

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