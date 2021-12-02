Москва, 2 декабря, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Уровень инфляции и инфляционных ожиданий в России вызывает сильное беспокойство у Центрального банка. Об этом глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила 2 декабря на форуме Reuters Next.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Мы очень обеспокоены уровнем инфляции и инфляционных ожиданий в России — они вернулись к максимуму второй половины 2016 года», — цитирует Набиуллину РИА Новости.

Глава ЦБ отметила, что в 2014 году ситуация была ещё драматичнее. Сейчас регулятор готов предпринять необходимые шаги, чтобы вернуть инфляцию к цели вблизи 4%.

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