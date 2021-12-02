Курск, 2 декабря, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Курской области 2 декабря зарегистрировано 303 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на четыре меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе были выявлены 77 тыс. 117 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 63 тыс. 377 пациентов, в том числе 262 — за последние сутки.

Скончались 1812 человек. Десять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.