Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 2 декабря, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Национальный географический институт (IGN) зафиксировал землетрясение магнитудой 4,2 среди 24 сейсмических волнений, произошедших на испанском острове Пальма рано утром 2 декабря. Об этом пишет агентство EFE.

Zeml.info Землетрясение

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Землетрясение произошло в муниципалитете Фуэнкальенте, на глубине 11 километров и интенсивностью IV.

На Пальме 19 сентября произошло извержение вулкана Кумбре-Вьеха, после чего сейсмическая активность возросла.