Москва, 2 декабря, 2021, 12:41 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Москве коронавирусная инфекция унесла жизни 92 человек. Об этом 2 декабря сообщили в оперативном штабе столицы.

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Смертность в результате распространения инфекции в столице сохраняется на одном уровне, без резких колебаний. Днём ранее в городе скончались от COVID-19 94 человека.

Всего коронавирусная инфекция унесла жизни 34 388 жителей Москвы, рассказали в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки выявлено 3805 случаев заражения коронавирусом.